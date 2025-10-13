Ç¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡ØÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ù9Áª¡¡¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤ÊÍýÍ³¤ä»È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤â¤´¾Ò²ð
À¸³è¤Î´ðËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à6Áª
1.¿©´ï
¤´¤Ï¤ó¤ä¿åÆþ¤ì¤Ë»È¤¦¡Ö¿©´ï¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Ë¤¯¤¯Àå¿¨¤ê¤Î¤è¤¤Æ«´ï¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í´ÖÍÑ¤Î¤ª»®¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»öÂæ¤ä¤ª»®¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¡¢Ç¤ËÍ¥¤·¤¤ÇÛÎ¸¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¡×¤â¡¢Ç¤ò·Þ¤¨¤ëÅöÆü¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ª·Þ¤¨¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¡¹¤ÎÄÌ±¡»þ¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤äÂÑµ×À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ïー¥É¥¥ã¥êー¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ¤ÇÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÓÒÅÇ¤äÇÓÝõÊª¤Ç±ø¤ì¤Æ¤âÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤«¤é³«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Ç»¡¤ä½èÃÖ¤ÎºÝ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
3.¿²¾²
°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë¡Ö¿²¾²¡×¤âÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÃÊ¥Üー¥ë¤ä¥«¥´¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¡¢Ç¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÀìÍÑ¤ÎÌÓÉÛ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¿²¾²¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï¡¢Éô²°¤Î¶ù¤ä¥¿¥ó¥¹¤Î¾å¤Ê¤É¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¥È¥¤¥ì
Ç¤Î·ò¹¯¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Áá¤á¤Ë¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤ª·Þ¤¨Ä¾¸å¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¡¢¸Ç¤Þ¤ëº½¤Î¥È¥¤¥ì¤È¥¹¥Î¥³¼°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Î¥³¼°¤À¤ÈºÎÇ¢¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º½¤Î´¶¿¨¤¬ËÜÊª¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡Ö¸Ç¤Þ¤ëº½¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ÷¤¤Ï³¤ì¤¬ËÉ»ß¤Ç¤¤ë¥´¥ßÈ¢¤â¶á¤¯¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÁÝ½ü¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5.¥±ー¥¸
¡Ö¥±ー¥¸¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤ÈÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¼¼´¶³Ð¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´û¤ËÀè½»Ç¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥±ー¥¸±Û¤·¤ÇÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤Ë´·¤ì¤¿¸å¤â¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤äÄ´Íý»þ¤ÎÂàÈò¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
6.¤ª¼êÆþ¤ìÍÑÉÊ¡ÊÄÞÀÚ¤ê¡¦¥Ö¥é¥·¡Ë
¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é´·¤ì¤µ¤»¤¿Êý¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÞÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥µ¥ß·¿¤È¥®¥í¥Á¥ó·¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¿Ï¤Î¸þ¤¤ò°Õ¼±¤»¤º°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ï¥µ¥ß·¿¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢È´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë´¹ÌÓ´ü¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ðー¥Ö¥é¥·¤ÏÃ»ÌÓ¼ï¸þ¤¡¢¥¹¥ê¥Ã¥«ー¥Ö¥é¥·¤ÏÄ¹ÌÓ¼ï¸þ¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½¬À¤òÂº½Å¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à3Áª
7.¤ª¤â¤Á¤ã
Ç¤Î±¿Æ°´ÉÍý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤ÇÍ·¤Ö»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àè¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¤Û¤Ä¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸í¿©¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á»ÈÍÑ¤òÈò¤±¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÍ·¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¡£
¤³¤ì¤Ï¸í¿©¤òËÉ¤°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤Î¿©¤¤¤Ä¤·ÑÂ³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
8.ÄÞ¤È¤®´ï
Ç¤ÏÄÞ¤È¤®¤ò¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¾ì½ê¤ÇÄÞ¤È¤®¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¡ÖÄÞ¤È¤®´ï¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¡¢Ëã¡¢ÌÚÀ½¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤Î¤ÏÃÊ¥Üー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÞ¤È¤®¤Î¥«¥¹ÁÝ½ü¤¬ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶¯²½ÃÊ¥Üー¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬ÄÞ¤È¤®¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²£ÃÖ¤¡¦½ÄÃÖ¤¤Ê¤É¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
9.¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー
¾å²¼±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¡×¤âÂ·¤¨¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾þ¤êÃª¤ä¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î²È¶ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï2É¤¤Î°¦ÇÍÑ¤ËËãÀ½¤Î¥Ýー¥ëÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÞ¤È¤®¤È¾å²¼±¿Æ°¤¬°ìÀÐÆóÄ»¤ÇºÑ¤à¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤¾ì½ê¤«¤é¸«²¼¤í¤»¤ë°Â¿´´¶¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Î¤ª·Þ¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢½¬À¤òÂº½Å¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤À¤±¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¡¢Ç¤¬²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃÖ¤¾ì½ê¤äÃÖ¤Êý¤Ç¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä»î¤·¡¢Ç¤ÎÈ¿±þ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÈÇ¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¡¢°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£