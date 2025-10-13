¹áÀî¶ä¹Ô¥·¥é¥½¥ë¹áÀî¡¡¥¢¥¦¥§ー¤Ç»°½Å¤ò²¼¤·¼ó°Ì¥ー¥×¡¡¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¦¥êー¥°H½÷»Ò
¹áÀî¶ä¹ÔGiraSol kagawa
¡¡¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¦¥êー¥°H½÷»Ò¤Î¹áÀî¶ä¹Ô¥·¥é¥½¥ë¹áÀî¤Ï13Æü¸á¸å¡¢ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥Éー¥à¡ÊÂçºå¡Ë¤Ç»°½Å¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥ê¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥·¥é¥½¥ë¤Î¥Úー¥¹¡£Æ£°æ¤ÎÏ¢Â³¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢3ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾16Ê¬¤«¤é25Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î²¬ÅÄ¤äÃçÈø¤é¤¬9Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢36-26¤Ç»°½Å¤Ë²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥é¥½¥ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¤Î5¾¡1Ê¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò11¤È¤·¤Æ11¥Áー¥àÃæ¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥êー¥°H¤Î¼¡Àá¤Ï2026Ç¯1·î11Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂçºå¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¥·¥é¥½¥ë¤Ï12·î17Æü¤«¤é¹Åç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢¤Ë2Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£