¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ûº£²Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤Î°°ÀîÂçÀã¡Ä°µ¾¡¤Ç½©µ¨ËÌ³¤Æ»Áª¼ê¸¢£´Ï¢ÇÆ
¡¡¢¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°Âè£±£³²ó½©µ¨ËÌ³¤Æ»Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡¡¢¦·è¾¡¡¡°°ÀîÂçÀã¥Ü¡¼¥¤¥º£±£±¡½£±ÆÑ¾®ËÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê£±£³Æü¡¢»¥ËÚ¡¦¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë
¡¡½©µ¨ËÌ³¤Æ»Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤¬£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°°ÀîÂçÀã¥Ü¡¼¥¤¥º¤¬¡¢£´Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÑ¾®ËÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¤È¤Î·è¾¡¤Ï£±²ó¡¢ÆóÉÓ·ëÅÐ¼ç¾¡ÊÅìÀîÃæ£²Ç¯¡Ë¤Î±¦Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£±ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤âÆóÉÓ¤¬£´²ó¤ò£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£±£±¡½£±¤Î£´²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÆóÉÓ¤Ï¡Ö¤¤Ä¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤Î½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ËÌ³¤Æ»Àª¤ÎºÇ¹â¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿£³Ç¯À¸¤¬È´¤±¡¢¸½¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î¤Î¥É¥ê¥¹¥Ý¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤Ï£³°Ì¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¿À¸µºó¡Ê°°ÀîÎÐ¤¬µÖÃæ£²Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÁ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È£±¤«·îÁ°¤ÎÇÔÀï¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹Í¤¨¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²ñÏÃ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Ìî¼ê¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿À¸µ¡£²þÁ±¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡¢ÆóÉÓ¼ç¾¤Ï¡ÖÏ¢·ÈÌÌ¤Ê¤É¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¿Ê²½¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î£²£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¾¯Ç¯Ìîµå½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥àÈ¯Â»þ¡¢Áª¼êÁ´°÷¤Ç·è¤á¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¡£¤Þ¤ÀÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì´¤Î¼Â¸½¤Ø¡¢Á´¹ñÉñÂæ¤Þ¤Ç¤Î£µ¤«·îÍ¾¤ê¡¢¿´µ»ÂÎ¤È¤â¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£