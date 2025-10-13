「運命が味方した」佐々木朗希、リーグ優勝決定Sの“切り札”に　米メディア絶賛「ロバーツ監督の信頼は増していった」

佐々木朗希がリーグ優勝決定シリーズの切り札になる(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月13日、敵地でブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨む。今シリーズでも、佐々木朗希がクローザーとして起用される可能性が高い。

米メディア『ClutchPoints』は、「ロウキ・ササキがドジャースにとって究極のNLCS（ナショナルリーグ優勝決定シリーズ）の切り札である理由」と題した記事を掲載した。

【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン

同メディアは、佐々木が最初から旋風を巻き起こしたわけではなく、制球に苦しんできたことを伝え、「当初、ササキのシーズンは終わったかに見え、デーブ・ロバーツ監督は23歳の彼の復帰時期について言及することをためらうほどだったが、結局のところ、運命が味方した」と伝えている。

ポストシーズンでは4試合に登板して2セーブを挙げ、フィリーズとの地区シリーズ第4戦ではメジャー初のイニングまたぎから3イニング投げて無失点に抑えると、地区シリーズ突破の原動力となった。