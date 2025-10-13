「感動して涙が出る」日本ハム矢澤宏太の足に球団OB号泣…「シングルヒットだよ。一塁から帰ってくるバカいるか？びっくり」
日本ハム・矢澤の走塁を高木豊氏は褒めちぎった(C)産経新聞社、CoCoKARAnext編集部
パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージは、2位・日本ハムが本拠地エスコンフィールド北海道で3位・オリックスに2連勝。10月15日から始まるソフトバンクとの同ファイナルステージ進出を決めた。
12日の第2戦は主砲のバットと、韋駄天の足で逆転した。1点を追う8回二死一、二塁。フルカウントからフランミル・レイエスが右翼フェンス直撃の当たりを放った。二塁走者の細川凌平に続き、一塁走者・矢澤宏太も頭から滑り込んでホームイン。球場が熱狂に包まれた。
オリックスはクッションボールを処理した右翼手・廣岡大志から、中継プレーに無駄は一つもなかった。それだけに、投球と同時にスタートを切れるカウントだったとはいえ、矢澤の俊足とベースランニングの巧みさが際立った。
これに大感激だったのが、大洋、横浜で活躍し、現役最終年の1994年は日本ハムでプレーした高木豊氏だ。高木氏は自身のインスタグラムを更新。ストーリーズでは号泣する様子が映し出された。
自宅のリビングとみられる場所でテレビ観戦。「何か久しぶりに野球で感動した」と声を震わせ「矢澤の足。シングルヒットだよ。一塁から帰って来るバカいるか？びっくりだよ」と独特の表現を交えて、褒めちぎった。
矢澤は高木氏のYouTubeチャンネルの熱心な視聴者とあって、それを知っているからこそ思い入れも強い。最後まで「いや、すごい。何か感動して涙が出る。こんなことないのにな」と称賛が止まらず、涙で鼻をすすり上げた。
