「感動して涙が出る」日本ハム矢澤宏太の足に球団OB号泣…「シングルヒットだよ。一塁から帰ってくるバカいるか？びっくり」

日本ハム・矢澤の走塁を高木豊氏は褒めちぎった(C)産経新聞社、CoCoKARAnext編集部

パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージは、2位・日本ハムが本拠地エスコンフィールド北海道で3位・オリックスに2連勝。10月15日から始まるソフトバンクとの同ファイナルステージ進出を決めた。

【動画】レイエス逆転2点タイムリー！一塁走者・矢澤の俊足もチェック

12日の第2戦は主砲のバットと、韋駄天の足で逆転した。1点を追う8回二死一、二塁。フルカウントからフランミル・レイエスが右翼フェンス直撃の当たりを放った。二塁走者の細川凌平に続き、一塁走者・矢澤宏太も頭から滑り込んでホームイン。球場が熱狂に包まれた。

オリックスはクッションボールを処理した右翼手・廣岡大志から、中継プレーに無駄は一つもなかった。それだけに、投球と同時にスタートを切れるカウントだったとはいえ、矢澤の俊足とベースランニングの巧みさが際立った。

これに大感激だったのが、大洋、横浜で活躍し、現役最終年の1994年は日本ハムでプレーした高木豊氏だ。高木氏は自身のインスタグラムを更新。ストーリーズでは号泣する様子が映し出された。