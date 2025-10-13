◇サッカー国際親善試合 日本―ブラジル（2025年10月14日 東京・味の素スタジアム）

日本代表（FIFAランキング19位）は14日に東京・味の素スタジアムで強豪ブラジル（同6位）との国際親善試合に臨む。13日は試合会場で前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

日本代表は対ブラジル戦は通算2分け11敗と一度も白星がない。初の王国撃破へ「9月、10月のパラグアイ第1戦で勝利しておりませんので、またホームで戦うということで結果にこだわって勝利を目指して戦うということ、そして勝利と成長を考えて思い切ってチャレンジすることを考えて試合に挑みたいと思う」と意気込んだ。

さらに「ブラジルは世界トップトップのチームということはもちろん分かっているしリスペクトしているが、我々も選手たちがヨーロッパの世界の舞台で経験を積んでいるし、同じ目線で戦って、自分たちが何ができて何が足りないか、チャレンジした上で試合を振り返ってまた成長につなげたいと思います」と強調した。

ブラジルは10日の韓国戦で5―0と圧勝。12日夜に来日した。 22年6月の前回対戦は0―1で敗れている。

▽今回の日本代表招集メンバー

＜GK＞

早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

＜DF＞

長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

＜MF/FW＞

伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（NECナイメヘン）、堂安律（Eフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（Sランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Rソシエダード）、斉藤光毅（QPR）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）