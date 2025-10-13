±¦¤³¤Ö¤·¤Ç²¿²ó¤â¡ÄÂç¹©¤ÎÃË¤¬ÅÉÁõ¹©¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤ËË½¹Ô¡Ö¸þ¤³¤¦¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î13Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤àÂç¹©¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï9·î30Æü¸á¸å10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èËÜ¶¿ÄÌ8ÃúÌÜËÌ¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹Æâ¤Ç¡¢ÅÉÁõ¹©¤ÎÃËÀ¡Ê44¡Ë¤ÎÂÎ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¡¢´éÌÌ¤òÊ£¿ô²ó²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï±¦ÌÜÉÕ¶á¤äº¸¤Ò¤¸¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼£2¤«·î¤Î½Å½ý¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤ÇÊÌ¤ÎµÒ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÃËÀ¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢2¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃË¤¬ÃËÀ¤ò±¦¤Î¤³¤Ö¤·¤Ç²¿²ó¤â²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç²¶¤â²¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
