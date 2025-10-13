巨人の船迫大雅投手（28）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。モテモテだった小学生時代、一気に“陥落”したちょっぴりホロ苦い思い出を語った。

この日のテーマは「体育」。

船迫は「科目の中で得意だったのは体育しかなかったっす」と笑顔で明かし、当然ながら成績は「絶対5だった、体育は」と5段階評価の「5」をもらっていたという。

スポーツが得意な男子は分かりやすくモテまくるのが小学生時代。

マウンドでは気迫あふれる形相で打者を打ち取り、チームメートにも「顔が怖い」といじられる昨季セ・リーグ新人王だが、プレー外では常に穏やかな話し方とにこやかな表情が印象的で、このコーナーも常連だ。さぞかしモテたに違いない！

「途中までモテてたんですけど…」と笑顔で認めた船迫。だが…。

「一人ライバルが現れたんですね。イケメンのライバルが。転校生のヒロトくんっていうのが…転校してきたんですよ。体育でも体が動かせる。その人が来てから一気にカーン！ってなりました。持ってかれました…」

スポーツ万能でイケメンでもある転校生・ヒロトくんにモテ男の座を一瞬で奪われた悲しい過去を苦笑いまじりに明かした船迫だった。