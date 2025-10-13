¡Ú ¤Î¤ó ¡Û¡¡½©¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¡¡¿·¶Ê¡ÖGwGw¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤Î¤ó ¡Û¡¡½©¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¡¡¿·¶Ê¡ÖGwGw¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
½©Éþ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õ¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò³Ý¤±¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½©Éþ #¤Î¤ó»äÉþ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¤Ç¡¢¹õ¤¤¥¢¡¼¥à¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤ê¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖGwGw #¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKANA-BOON¤È¥³¥À¥Ã¥¯¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Pokémon Music Collective¤Î¿·¶Ê¡ÖGwGw¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ËÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢º°¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ç¡¢¸Å¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¡¢Æ¬¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤ÆÊÉ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Î¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö½©¤ÎÁõ¤¤ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»äÉþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ¨Àá´¶¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ #GwGw MV¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤ÎÉþ¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
