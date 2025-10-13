アリで発酵させたヨーグルトを使った料理がミシュラン二つ星のレストランで提供され、「好評」だったという/David Zilber

（ＣＮＮ）デンマークのミシュラン二つ星レストランで提供されたメニューには、ちょっとした隠し味がある。それはアリだ。

現在、「世界のベストレストラン５０」で５位にランクインするコペンハーゲンの「アルケミスト」は、自らを「科学実験室の一面を持つ」レストランと称し、食の実験に熱心だ。

冷蔵庫の中にアリを入れたまま牛乳を置いておくと、牛乳が固まり始めたのをきっかけに食の実験が始まったと、今月３日付の学術誌「アイサイエンス」に掲載された論文の共著者、ナビラ・ロドリゲス・バレロン氏はＣＮＮに語った。

牛乳をチーズやヨーグルトに発酵させる技術は、約９０００年前に現在のトルコの一部、アナトリアで始まったとされる。

当時は植物に付着する微生物を牛乳に加えることで発酵が起こり、濃厚で酸味のあるヨーグルトになった。

だが１９００年代初頭、微生物学者が実験室でのヨーグルト作りに成功すると、伝統的なヨーグルトから、わずか２種類の乳酸菌しか含まない簡略化された「工業製品」へと移行していった。

コペンハーゲン大学の生物学者で論文の筆頭著者であるベロニカ・マリー・シノット助教授は「伝統的なヨーグルトは２種類の乳酸菌だけでなく他にも多くの菌が含まれ、それが複雑な風味を生み出している」と語った。

そこで研究チームは、ブルガリアの春の風習、アカヤマアリの巣を使ったヨーグルト作りを調査した。アリとその微生物が、発酵の引き金となる酵素や酸を供給できると考えたのだ。

チームはブルガリアの村、ノバ・マハラを訪れた。現地の人々は、この風習について「生きた記憶」しか持っていなかったが、彼らの協力を得て研究者らはヨーグルト作りを試みた。

牛の乳を搾り、温めた牛乳を瓶に注ぎ、そこに生きたアリを４匹加え、瓶をチーズクロスで覆い、アリの巣の中に埋めるという方法で最終的に「アリヨーグルト」を完成させた。

５月初旬だったため肌寒く、発酵が通常よりも遅かったかもしれなかったが、翌日には牛乳にわずかな酸味があり、とろみがつき始めていたという。

酸味があり、レモン風味でなめらか

研究開発チームは、アリヨーグルトを料理に応用できないか検証するため、アリを生きたまま、冷凍、乾燥の状態で使用した３種類のメニューを考案した。

一つ目は、生きたアリで発酵させたヤギ乳ヨーグルトを使ったアイスクリーム「アントウィッチ」である。アリ型のクッキーで挟み、中にはアリの風味を加えたジェルを注入した。研究によれば、「アリがもたらす独特で刺激的な酸味が、牛乳の脂肪分と対照を成していた」という。

二つ目は、発酵を開始するために乾燥アリを使ったヤギ乳の「マスカルポーネ」だ。食感は通常のマスカルポーネに似ていたが、「風味は強く芳香的で、熟成ペコリーノチーズのようだった」と研究者らは述べた。

最後の一品は「ミルクウォッシュ・カクテル」である。通常は柑橘（かんきつ）類の酸味で牛乳を凝固させ、固形分を除いて濃厚な飲み物にするが、今回は乾燥アリで凝固を誘発した。カクテルにはアプリコットリキュールとブランデーも使われた。

「アリの酸味がレモンのようでありながら、レモンよりも少し複雑で、驚くほどなめらかな味わいだった」（シノット氏）

アルケミストの広報担当者によると、この「アントウィッチ」は約１年間レストランで提供され、「非常に好評」だったという。

研究チームはその後、ブルガリアで使われたアリの近縁種を使い、デンマークの無菌実験室で追加実験を行った。

アリをつぶして酵素や微生物をより多く放出させ、ブルガリアよりも気温が高い環境で８時間牛乳を放置した。

その結果、生きたアリは乾燥アリや冷凍アリよりも発酵のスターターとしてはるかに効果的なことが判明した。

生きたアリは一貫して乳酸と酢酸を牛乳に導入し、アリヨーグルトには複数種の乳酸菌が含まれていた。

一方、冷凍・乾燥アリを使ったヨーグルトからは、食品汚染物質であるバシラス属の細菌が検出されたため、食品発酵には「不適切」と研究者らは結論づけた。

自宅での再現は厳禁

アルケミストではアリを使った料理が提供されているものの、研究者らは、伝統的な食文化としてアリヨーグルトを作っているか、熟練した食品微生物学者でない限り、「食品安全性上の懸念」から自宅でアリヨーグルトを作ることは避けるよう警告している。

研究で使われたヨーロッパアカヤマアリには人間に「危険」とされる寄生虫が存在している可能性がある。

実験では、生きたアリを牛乳と混ぜた後、細菌や酵母は通過させつつ、寄生虫は除去するフィルターでろ過した。

寄生虫は冷凍によって死滅するが、長時間牛乳を温めて発酵させる過程では、食中毒性の病原菌が発生する可能性がある。

科学者は、研究の次なる焦点はアリヨーグルトの量産化ではないと指摘する。ヨーロッパアカヤマアリは国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）のレッドリストで準絶滅危惧種に指定されている。

アリは生態系の重要な一部だとして、「大量のアリを採取して作るのは現実的ではない」とシノット氏は説明したうえで、「アリの体内には興味深い細菌が存在する可能性があり、それらを採取し、新たな食品発酵への応用を探る余地がある」と述べた。