¡Úº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ëÆ¦ÃÎ¼±¡ÛiPhone¤Î½ÅÊ£²èÁü¤ò¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤¹¤ëÊýË¡¡ª
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£Æü¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»î¤»¤ë´ÊÃ±¤Ê¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¡ªÀ¸³è¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬¤¹¤°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡È½ÅÊ£¤·¤¿¼Ì¿¿¡É¤«¤â...¡©
¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²èÁü¤ä¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Æ±¤¸²èÁü¤¬½ÅÊ£¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÍÆÎÌ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊýË¡¤È¤Ï...¡©
½ÅÊ£¤·¤¿²èÁü¤ò·ë¹ç¡ª
iPhone¤Î¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢½ÅÊ£¤·¤¿²èÁü¤ò´ÊÃ±¤Ë·ë¹ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÅÊ£¹àÌÜ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢·ë¹ç¤·¤¿¤¤²èÁü¤òÁª¤ó¤Ç¡Ö·ë¹ç¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢Ï¢¼Ì¤·¤¿²èÁü¤äÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÍÆÎÌ¤òÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô