¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¿´´õ¤¬½é¸å³Ú±à¤Ç·ã¾¡¤·ÅÄÃæ¤¤º¤Ê¤òÎ¢Åê¤²Áò¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÎ¾¹ñ¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Âç¸þÈþÃÒ»Ò¤ÎÄ¹½÷¡¦¿´´õ¡Ê¤·¤ó¤Î¡á£±£¶¡Ë¤¬¡¢Î¾¹ñ·èÀï¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¤ÏÉÜÀîÍ³Èþ¤ÎÌ¼¡¦ÅÄÃæ¤¤º¤Ê¡Ê£²£°¡Ë¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆóÀ¤¥ì¥¹¥é¡¼ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¯¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿´´õ¤Ï»³¸ý¸©¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ØÀ¾¤ä¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡££±£³Æü¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æî¾®Åí¡¢»³ºêÍµ²Ö¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¡£Î¾¹ñ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¤º¤Ê¡õ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡õµÌ½í¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¿´´õ¤Ï¤¤º¤Ê¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡££·Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¤¤º¤Ê¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¥ê¥ó¥°¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤¹¤È¡¢µÌ¤ËÌÔ¹¶·â¡£ºÇ¸å¤Ï¿´´õ¤¬µÌ¤Ë¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÎ¢Åê¤²¤òßÚÎö¤·£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤¤º¤Ê¤«¤éº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¤òÊ§¤¦¤ÈÎ¢Åê¤²¤ò´º¹Ô¡£¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¿´´õ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¼«Ê¬¤¬Î¢Åê¤²¤Ç½í¤µ¤ó¤«¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎ¾¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¢¤¤º¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£