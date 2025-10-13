【新馬/京都6R】レシステンシア半弟 バルセシートがデビューV

10月13日、京都競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1600m）は、北村友一騎乗の3番人気、バルセシート（牡2・栗東・松下武士）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のアロハ（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着にパウワウビート（牡2・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:33.6（良）。

1番人気で坂井瑠星騎乗、ラブインアクション（牝2・栗東・橋口慎介）は、4着敗退。

【プラタナス賞】出遅れも関係なし！テイエムキハクがデビュー2連勝…マテンロウダビンチは3着

キズナ産駒

北村友一騎乗の3番人気、良血バルセシートが嬉しいデビューVを飾った。同馬は阪神JFを勝利したレシステンシアの半弟。レース前半は後方からの競馬に。中団でしっかりと末脚を温存して、馬群を捌きながら進出。直線では外へ持ち出してスパート、素晴らしい切れ味を発揮して、良血馬らしいデビュ勝ちだった。

バルセシート 1戦1勝

（牡2・栗東・松下武士）

父：キズナ

母：マラコスタムブラダ

母父：Lizard Island

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム