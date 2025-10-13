Photo: かとパン

ここ最近、愛車の洗車にハマっています！

車が綺麗になると嬉しいですし、車への愛着がどんどん湧いてくるんですよね〜。

カーシャンプーやコーティング剤など一通り揃えましたが、さらに水滴の拭き上げをラクにさせるためこのアイテムを購入しました。

プロの職人も愛用のハイコーキ

ハイコーキ コードレスエアダスタ18V

プロの職人からDIYユーザーまで、幅広い層から信頼されているハイコーキの「コードレスエアダスター」。

本来は電動工具のお手入れや木屑の吹き飛ばしに使われるものですが、洗車や掃除に使われている方も増えています。

12V・18Vの2タイプがあり、私は18Vを選択。

18Vタイプの作業時間は約19分。

風速も最大122m/sと強力なのが決め手でした。

圧倒的なパワー！

洗車後の水滴もエアダスターを使えば、あっという間に吹き飛んでいきます。

フロントグリルなどの細かい部分はタオルで拭き上げにくかったので、ノズルが付いているエアダスターが大活躍してくれました。

車体の水滴が残っていると、水シミや汚れが付着しやすくなるので、水滴を跳ばす&拭き上げる作業って大事なんです！

もちろん洗車シーン以外にも、車内の清掃やサッシ窓の掃除。玄関・バルコニー周辺の掃除にも使えますよ。

意外と軽量で使いやすい

重量はバッテリーを付けて約1.2kgと、見た目よりも軽量です。

長時間使っていても疲れないですし、女性でも使いやすいのが魅力の1つ。

いろいろ使えるアタッチメント

付属のアタッチメントは4種類。

アタッチメントを変えれば、吹き飛ばし以外にも空気入れ・空気抜きも可能。

エアマットの空気入れやテント掃除にも使えそうです。

ちなみに、エアダスターノズルは本体に収納もできます。

この形で収納すれば、収納場所もとらずノズルの紛失も防げそうですね。

気をつけたいところ：バッテリー・充電器は別売りです

バッテリーと充電器は別売りです。

どちらも購入しておかないとエアダスターが使えないので注意しましょう。

アウトドア好きにもオススメ

そのほか、BBQの火おこしやテント・タープの水滴落としなど。

実はアウトドアシーンでも使える機能もいっぱい！

いろいろな使い方ができるハイコーキの「コードレスエアダスタ」ぜひチェックしてみてください。

