ドジャースのロバーツ監督がレギュラーシーズン6戦全敗のブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズでの対戦に向け、その攻略法を語りました。

ブリュワーズについてロバーツ監督は「シーズンの終盤少し乱れたが、今はもうシーズン始めのように本当にいい野球をしている」と敵軍を評価。その一方「我々の方が健康面においても、野手も投手もいいプレーができている」と自信をのぞかせ、「素晴らしいシリーズになるだろうね」と話しました。

また「初戦はブレークが、第2戦はヤマ(山本由伸投手)が先発することになるだろう」と明かし、大谷選手の登板についても、「彼はどこかで投げるだろうが、どこになるかはわからない」と話しました。

ブリュワーズの攻略については「彼らはとても攻撃的なチームで流れをつかむと、さらに攻撃的になる。リードを奪い、プレッシャーを与えれば、彼らは少し守りに入る。そうでなければ彼らは、打って走って1塁から3塁へ、盗塁をしたり、できる全てのことをするだろう」と攻略法を語りました。

それでも「私たちにはやるべきことが山積みです」とこぼすロバーツ監督。「彼らには強打者もいる、高い身体能力もあるし、守備も上手い。投手陣もいい。それら全てが恐ろしい要素だ」とし、「だから彼らは本当にいいチームだ」と賞賛しました。

ドジャースは日本時間14日から、ナ・リーグ王者の座をかけブリュワーズと対戦します。