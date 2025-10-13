¹ñ³Ø±¡Âç¡¦Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¹ñ³Ø±¡¡¢¸åÈ¾¤Î¹ñ³Ø±¡¡×¡Ä½Ð±À±ØÅÁÏ¢ÇÆ¤Çº£Ç¯¤â¡Ö£³´§¡×Ä©Àï¸¢
¡¡Âç³Ø±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×¡Ê½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÆâ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£´¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤¬£²»þ´Ö£¹Ê¬£±£²ÉÃ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤Ïºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤ÆÂç³Ø±ØÅÁ¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¡¢±ØÅÁ£³´§¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡¡£²°Ì¤ÎÁá°ðÅÄÂç¤È¤Ï£³£¸ÉÃº¹¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ç¡¢ºÇ¸å¤â£±¥¥í¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡ÊÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢£´¶è¤ÎÄÔ¸¶µ±(¤Ò¤«¤ë)¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È£µ¶è¤Î¹â»³¹ëµ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÀèÆ¬¤ÇÍè¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¼ó°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¹ñ³Ø±¡¡Ê¤¬¥È¥Ã¥×¡Ë¡£¸åÈ¾¤Î¹ñ³Ø±¡¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î±ØÅÁ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢¶ðÂôÂç¡¢Ãæ±ûÂç¡¢Áá°ðÅÄÂç¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£µ¶¯¡×¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿·ãÀï¤ò¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢£±·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£³°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡££³´§¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Ä¤Ä¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÁ´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤â¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë