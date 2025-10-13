元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１３日、フジテレビ系「イット！」で、野党が政権を担うことに「そんな簡単なことじゃない」「まだ政権を担えるほどの力を持っていないという現実的な判断もあるんじゃないか」との思いを語った。

番組では「野党連立あるのか」「首相指名はどうなる」というテーマで議論。公明党が連立を離脱したことから、野党が連立し、総理を指名れば政権交代が実現するが、橋下氏は「自民党の政治が嫌いな人は、この枠組みで政権を変えた方がいいという人も多いが、政権を担うってものすごい大変。そんな簡単なことじゃない」と訴えた。

そのことは国民民主党の玉木雄一郎代表も「官僚出身でよく分かっている」といい、日本維新の会の吉村洋文代表も「府知事をしてそのことがよく分かっている」と橋下氏は指摘。そのため「特に維新の国会議員がまだ政権なんか担えないだろうというのが、吉村さんの感覚。国民民主も新人が多くなっているから、まだ自分たちで政権を担えるほどの力をもっていないという現実的な判断もあるんじゃないか」と話した。

橋下氏は玉木代表、吉村代表の「現実的な認識」は「重要。大事だと思っていて。簡単に政権なんて担えるもんじゃない」と何度も主張。そして「一気に政権を担うところに行く前に、訓練期間が必要」だといい「大臣経験よりも与党と協議して政策を実現する。今までの野党は与党に文句を言えばよかった。でもそうじゃなく、与野党間協議で政策を実行しようとする訓練をしないと、いきなり大臣、政権を担うは、一足飛び過ぎる」と訴えていた。