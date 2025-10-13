俳優の福士蒼汰が、台湾映画「花臉猫：修羅道（かれんねこ：しゅらどう）」（来秋以降に台湾で公開。日本公開未定）に主演することが１３日、発表された。２０２２年の「ＴＨＥ ＨＥＡＤシーズン２」、今後配信予定のＮｅｔｆｌｉｘ Ｋｏｒｅａ「この恋、通訳できますか？」に続く３度目の海外作品への挑戦。台湾のドラマ大賞「金鐘獎」の最優秀主演女優賞にノミネートされた期待の新鋭・韓寧（ハン・ニン）とのダブル主演となる。

福士が演じるのは、武術に秀でた警察官・清水翔。顔の傷跡と猫のようなしなやかな動きから「花臉貓（かれんねこ）」と呼ばれる警察官連続殺人事件の容疑者を追ううち、清水と花臉貓の運命が交錯していく。

現場では英語でコミュニケーションを取ることも多かったという福士は「自分の夢は場所を問わず世界中で活躍することです。その中でも台湾と言う場所で台湾の方々と一緒に仕事をする事はすごく嬉しいと思いましたし、自分の可能性を広げる場所になるだろうと思いました」と回想。

続けて「台湾ではアクション作品が少ないと聞いていたので、このようなアクション作品で自分が今までやってきた武術や経験を生かしたいと思います。共演の韓寧さんは表情も柔らかく、目が合うとニコッと笑いかけてくれるのですが、お芝居になると感情が激しく、普段とギャップがあり、とても素敵な俳優だと感じました」と振り返っている。