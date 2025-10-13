マリークワントの新作リップ＆ボディケア♡限定ペアーの香り登場

“唇のケアもリップメイクも一緒に叶えたい”という欲張りな願い。そんな声に応えて、マリークワントが数量限定で贈る『リップ バウンサー フルーティ ペアー』が登場します♡クリアタイプとほんのり発色するカラータイプの2種が揃い、保湿＆ベース機能の欲張り処方。さらに、ペアー＆マグノリアの香りで包む限定ボディ＆ヘアケアアイテム3種も同時発表。肌にも香りにも癒される季節が始まります。

唇を潤す「リップ バウンサー」限定ペアー

マリークワントの人気唇用美容液『リップ バウンサー』が、2025年10月16日（木）より数量限定でフルーティ ペアーの香りをまとって登場。

クリアタイプ（L-09）と、ほんのり赤みを添えるカラータイプ（LC-09）の2種展開で、どちらも税込2,200円／容量7g。

甘く爽やかなペアーの香りの中に、うるおいやベース効果、ハリアップ、血色感なども兼ね備えた贅沢な処方。色づくほうは大人なレッド系カラーで自然な発色も叶えます。

バニラとアンバーが奏でる温もりの香り。コーチの新作フレグランス♡

フルーティ香るボディ＆ヘアケア3種

『MARY QUANT ESSENTIALS』シリーズから、ペアー＆マグノリアの限定香りで新作3種が登場します。

どれもペアー＆マグノリアの爽やかで甘美な香りが特徴。乾燥が気になる季節にも、香りと潤いで包み込むケアが叶います。

ボディ ウォッシュ ペアー&マグノリア

価格：200mL・税込3,630円

アルガンオイルや吸着型ヒアルロン酸配合で、洗い上がりもしっとり感。

ボディ クリーム ペアー&マグノリア

価格：150g・税込3,850円

シアオイルやトリプルセラミドを贅沢に配合し、温感効果を感じさせながら肌をしっとり包み込みます。

ヘア ミルク ペアー&マグノリア

価格：100mL・税込3,300円

CMC類似成分やケラチンで髪のダメージを補修し、ツヤとまとまりを与える洗い流さないタイプのヘアミルクです。

限定アイテムで香りと潤いをまとう毎日

唇には「リップ バウンサー」、ボディや髪にはESSENTIALSのケアアイテムを合わせることで、香りの統一感とトータルケアが楽しめます。

限定アイテムゆえにギフトにもぴったり。数量限定のため、興味のある方は早めのチェックがおすすめです。

秋冬の“香るケア”習慣を、この限定コレクションで始めてみてはいかがでしょうか♡

香りが導く、新しい自分ケア♡

数量限定で登場する『リップ バウンサー フルーティ ペアー』と、ペアー＆マグノリア香るボディ・ヘアケア3種は、香りと潤いを追求したマリークワントの贅沢な提案。

価格は各2,200円～、ボディケアは3,630円～、ヘアミルクは3,300円（税込）。唇も肌も髪も、この香りで包み込むケア習慣は、毎日をもっと豊かにしてくれるはず♡気になる方はぜひお早めにチェックして。