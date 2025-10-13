元乃木坂46で女優の与田祐希（25）が13日、都内で行われたMBSの連続ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（16日開始、木曜深夜0時59分）第1話先行上映＆トークイベントに出席した。

グループ卒業後初の地上波ドラマ主演。漫画原作で、与田演じるパスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子が、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりし、過激な“正義”を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌していく姿を描く。

承認欲求十分な役どころで、自身の承認欲求について聞かれると「めっちゃあります」と即答。「だって、褒められるのめっちゃ好きですもん。加菜子も、お金を稼ぐためっていうのもあると思うんですけど、人から認められたりするのがきっと好きな子だと思うので、そこも共通点ですね」と話した。

自身もインスタグラムなどのアカウントを持っているがSNSは苦手といい「私がSNSをやっている理由ってファンの方に喜んでもらいたいとか、お知らせを見てもらいたいとか、そういう理由なので。もしファンの方がいなかったら私は多分、地元の友達とかだけのアカウントで野良猫とかをあげている気がします」と笑った。続けて「人が喜ぶ暴露とかならいいかなと思いますね。あんまり人が傷つかない暴露とかだったら、やってやってもいいかなって思います」とも語っていた。

最近の自身の変化についても明かした。「ここ2年3年くらいで、人としゃべれようになりました」と明かし「その前は人としゃべってなかったとかじゃないですけど裏でもコミュニケーションを取れるようになりました。昔はずっと遠くを見ていたり、床を見ていたり。慣れたら好きなんですけど、得意ではなかったので結構こもりがちだった」と振り返っていた。

イベントには共演の鈴木仁、星乃夢奈も登壇した。