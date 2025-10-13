人生の中で「子どもをもつかどうか」と悩む方も多いと思います。株式会社NEXERと青山ラジュボー子どもをもつ全国の男女300人を対象とした調査では、「子作りを考え始めたきっかけ」について、約半数が「結婚を機に自然と考えるようになった」と回答しました。



【写真】子どもを考え始めたきっかけ、あなたの場合は？

調査は、株式会社NEXERと青山ラジュボークリニック千葉提携院が共同で行ったもので、2025年7月にインターネット上で実施されました。



「子作りを始めたきっかけとして、当てはまるものを選んでください」の問いに、「結婚を機に自然と考えるようになった」（47.0％）が最も多く、次いで「夫婦間で話し合い、具体的な計画を立て始めた」（16.7%）、「妊娠が分かってから結婚した」（13.3%）でした。



▽「結婚を機に自然と考えるようになった」という回答者のコメント

・結婚が決まった段階で。（20代・女性）

・早いほうが良いと思ったので。（20代・女性）

・結婚したら欲しいと思っていたから夫婦で相談して決めた。（30代・女性）

・もともと欲しかったから。（30代・女性）



▽夫婦間で話し合い、具体的な計画を立て始めた」という回答者のコメント

・もともと付き合ってたころから欲しかったから。（30代・男性）

・お互いの仕事のタイミング。（30代・男性）

・高齢になったので。（30代・女性）



「妊娠出産に理想とするタイミングはありましたか？」の質問は、「あった」が33.7％、「なかった」が66.3％でした。「理想のタイミングがあった」を選択した人からは以下のような意見が寄せられました。



・20代のうちに出産したかった。（20代・女性）

・24歳までに1人目。（20代・女性）

・30前後で結婚して2〜3年で子供を授かる。（30代・女性）

・30歳で1人は産みたかった。干支も気にしていた。（30代・女性）

・20代のうちに1回目の出産をしたかったことと、結婚してからしばらく夫婦2人の時間を楽しみたかった。（30代・女性）

・30歳までに1人目。（40代・男性）



「理想通りに妊娠・出産できたと思いますか？」には「思う」（73.3％）が「思わない」（26.7％）を大きく上回りました。



▽「思う」と回答した人のコメント

・25歳で結婚出産を行った。（20代・女性）

・24歳で1人目を出産できた。（20代・女性）

・ギリギリ30歳までだったから。（30代・女性）

・30までに1人産めたから。（30代・女性）

・入籍後一年以内にはできたので。苦労しなかった。（40代・女性）

・自分のほぼ理想的な年齢でできたから。（40代・女性）

・実際に30歳前に1人目が生まれたから。（40代・男性）



▽「思わない」と回答した人のコメント

・なかなか授からなかった。（30代・女性）

・高齢出産になった。（30代・女性）

・結婚出産が早すぎて、ちょっと人生の計画が狂ったから。（40代・女性）



【出典】

株式会社NEXERと青山ラジュボークリニック千葉提携院による調査