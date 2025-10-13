¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¡¢15ºÐÇ¯¾å¤Î½÷Í¥ºÊ¤ÈÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡ª¡×
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü²¿½½²¿²óÌÜ¤«¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È½©ËÜ¤µ¤ó¤¬²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¾å¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÀ²Å·¤Î¶õ¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËµÇ°ÆüÆüÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤ËÇØ·Ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¡¡ÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¸«¤ë¤Î¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö´é»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö½©ËÜ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1978Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÆ£Æ²¿¿°ìÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¤Ï99Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖµßµÞÀïÂâ¥´¡¼¥´¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÃ§¥·¥ç¥¦¡¿¥´¡¼¥°¥ê¡¼¥óÌò¡¢2003Ç¯¤ÎÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î»°¸¶½¤Æó ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥ë¥¿Ìò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£03Ç¯10·î¤Ë½©ËÜ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
½©ËÜÆà½ïÈþ¤µ¤ó¤Ï1963Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡Ù½éÂå¤Î»Ê²ñ¤òÄ»±Û¥Þ¥ê¤È¶¦¤ËÌ³¤á¤¿¡£±Ç²è¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå²ÈÂ²¡×¡¢¡ÖµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£