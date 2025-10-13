「今しかないサイズ感」横澤夏子、2歳娘の勉強熱心な後ろ姿に反響！ 「ママに似てる」「愛おしい」
お笑いタレントの横澤夏子さんは10月12日、自身のInstagramを更新。娘の後ろ姿を公開しました。
【写真】横澤夏子、勉強熱心な2歳娘の後ろ姿公開！
この投稿にファンからは、「ポップコーン何にしようかな？的な感じですかね かわいい〜」「正座をして本を読んでいる姿がたまらなくかわいい」「今しかないサイズ感」「あんよがかわいい」「最高です」「後ろ姿なのにママに似てる」「小さい背中が愛おしい」「お行儀よい」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「たまらなくかわいい」横澤さんは「正座しながら東京ディズニーリゾートナビガイドを読む2歳。とても勉強熱心」とつづり、娘の後ろ姿を公開しました。娘はちょこんと正座をして本に夢中になっており、前のめりな姿勢から熱心さが伝わってきます。思わずほっこりしてしまう、かわいらしいショットです。
「この険しい顔がすてきママの象徴〜ですね」横澤さんは6月30日の投稿で、「三女の2歳のお誕生日でアンパンマンミュージアムに行ってきましたー！」とつづり、娘3人との親子ショットを公開。話し込む様子がほほ笑ましく、見ているだけで癒されます。コメントでは、「ズームして何度も見ちゃいました」「この険しい顔がすてきママの象徴〜ですね」「リアルな親子姿」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
