お笑いタレントの横澤夏子さんは10月12日、自身のInstagramを更新。娘の後ろ姿を公開しました。

「たまらなくかわいい」

横澤さんは「正座しながら東京ディズニーリゾートナビガイドを読む2歳。とても勉強熱心」とつづり、娘の後ろ姿を公開しました。娘はちょこんと正座をして本に夢中になっており、前のめりな姿勢から熱心さが伝わってきます。思わずほっこりしてしまう、かわいらしいショットです。

この投稿にファンからは、「ポップコーン何にしようかな？的な感じですかね　かわいい〜」「正座をして本を読んでいる姿がたまらなくかわいい」「今しかないサイズ感」「あんよがかわいい」「最高です」「後ろ姿なのにママに似てる」「小さい背中が愛おしい」「お行儀よい」との声が寄せられています。

「この険しい顔がすてきママの象徴〜ですね」

横澤さんは6月30日の投稿で、「三女の2歳のお誕生日でアンパンマンミュージアムに行ってきましたー！」とつづり、娘3人との親子ショットを公開。話し込む様子がほほ笑ましく、見ているだけで癒されます。コメントでは、「ズームして何度も見ちゃいました」「この険しい顔がすてきママの象徴〜ですね」「リアルな親子姿」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)