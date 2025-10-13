「いまのブラジル代表にネイマールの居場所はあるのか」日本戦を前に名将アンチェロッティが“元10番”に言及
10月14日に日本代表と親善試合を戦うブラジル代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施した。
登壇したカルロ・アンチェロッティ監督が、約２年間、代表から遠ざかっている元10番のネイマールについて言及した。
ブラジル人記者から、「ネイマールが（サントスで）７試合連続で出ている。今のネイマールはブラジル代表に居場所はあるのか」と質問を受けると、名将はこう回答した。
「コンディションさえ良ければ、当然、全く問題なしに今の代表チームに入ることができる。というよりも、ネイマールはコンディションさえ良ければ、世界のどのチームにも自分のポジションを得られると思う」
今後の招集に含みを残した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
