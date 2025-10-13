Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢17ºÐ¤Î±àÉôÈ¬ÁÕ¤ò¾Î»¿¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¹¶·âÅª¡×¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óOP½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹
¡¡¡þ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡Âçºå¡¦¥â¥ê¥¿TC¤¦¤Ä¤Ü¡Ë
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÆ±266°Ì¤Ç17ºÐ¤Î±àÉôÈ¬ÁÕ¡Ê¤ï¤«¤Ê¡¢IMG¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥íÅ¾¸þ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿±àÉô¤ËÂÐ¤·¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É°µÅÝ¤·¤Æ6¡½0¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤Ê¤É4¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6¡½4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½éÂÐÀï¤Î±àÉô¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£º£·î8Æü¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ê¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëº£Âç²ñ¤¬¥×¥í½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿·±Ô¤ËÂÐ¤·¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤È¾Î¤¨¤¿Âçºä¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â17ºÐ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤¬»ä¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ¨¤¯µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾¯¤·¤ä¤ê²á¤®¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âçºä¼«¿È¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¡£3ºÐ¤Þ¤Ç°é¤Ã¤¿Âçºå¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï19Ç¯¤ÎÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤Ç¡¢±ï¤Î¿¼¤¤¾ì½ê¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£