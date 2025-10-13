テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１１日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。

この日のゲストは、女性ロックバンドの先駆け的な存在として１９８５年にメジャーデビューし、カリスマ的な人気を誇ったＳＨＯＷ−ＹＡのボーカル・寺田恵子。ブレーク前の下積み時代を振り返った。

寺田は「ＳＨＯＷ−ＹＡに入ってるときに、私、『スター誕生！』に出てるから。出てるっていうか、オーディションを受けに行ってるんで…」と苦笑。数々のスターを輩出した日本テレビ系の視聴者参加型オーディション番組との縁を明かした。

寺田は「これからの時代は『かわいい』がアイドルじゃないと思って。（出身が）千葉なんでツッパリの格好していった。ロンタイ履いて歌いにいったらワンフレーズで落とされた。『君はいいよ…』みたいな」と告白。松岡と大吉を笑わせていた。

ＳＨＯＷ−ＹＡは、のちに代表曲「限界ＬＯＶＥＲＳ」「私は嵐」など大ヒット曲を連発。女性ロックバンドの象徴的な存在として８０年代のバンドブームをけん引した。