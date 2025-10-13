◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第１日（１３日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）

シングルス１回戦で４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、ジュニア世界女王に快勝発進だ。８日にプロに転向したばかりで、この試合がプロデビュー戦になるジュニア世界女王の園部八奏（ＩＭＧ）６−０、６−４の１時間１６分で快勝し、２回戦では同５７位のスーザン・ラメンス（オランダ）−同４６位のエミリアナ・アランゴ（コロンビア）の勝者と対戦する。

大坂は「相手のことをよく知らなかったので、何が何だか分からなかった。でもそれをうまく修正できて勝ててうれしい」と、喜んだ。この大阪で生まれた大坂は、１６日で２８歳になる。「今週は私の誕生日（１６日）がある。応援してね」と、勝利で３日早い自身へのプレゼントとなった。

いきなり元世界女王が、６ゲーム連取で、世界の力を見せつけた。園部は、硬くなったのか、大坂のショットにラリーが続かず。持ち味の思い切りのいいショットが影を潜め、大坂がポイントを積み重ねていった。

第２セットに入ると、園部が奮闘だ。ようやく得意のフォアハンドの強打やサーブでポイントを奪える形ができた。大坂は、それでもフォアハンドの球の回転量や弾道を変えたり、異なるプレーを試す余裕を見せ、園部に手厳しいレッスンでストレート勝ちだ。

実は、練習で、園部が隣のコートだった。「少し見て、だいたいの感じは分かった。直線的な球が得意のようなので、少し山なりの回転量の多い球を使った」と、隣のコートだったというだけの少しのチャンスをものにした元世界女王の洞察力だった。