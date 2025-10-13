¥¬¥à¤ò³ú¤ó¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¡JAF¤È¥í¥Ã¥Æ¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¹Ö½¬¡¡Ì²µ¤¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¡¡Ê¡²¬
°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç13Æü¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤ËÌòÎ©¤Ä°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ú¡Ê¤«¡Ë¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¹Ö½¬¡£»²²Ã¤·¤¿19¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤â¤°¤â¤°¤È³ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¬¥à¤Ç¤¹¡£
¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ç±¿Å¾Ãæ¤ÎÃí°Õ»¶Ì¡¤äµïÌ²¤ê¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢JAF¤È²Û»Ò¥áー¥«ー¤Î¥í¥Ã¥Æ¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥à¤ò³ú¤à¤ÈÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬Áý²Ã¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤â½Ö¤¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤ê¡¢Ì²µ¤¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¿Í¤Ï¡£
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö¤¤ç¤¦Ì²¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡×
¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥¬¥à¤òºÜ¤»¤Þ¤¹¡£¡×
JAF¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÅØ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£