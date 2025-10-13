ÂæÉ÷23¹æ¤¬ºÇÀÜ¶á¤·¤¿È¬¾æÅç¡¡22¹æ¤ÎÄÞº¯»Ä¤ë¤Þ¤Þ¡Ä°ìÉôÃÏ°è¤ÇºÆ¤ÓÄäÅÅ¡¦ÃÇ¿å¤â¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¶¯¤¤ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ¤ÎÂæÉ÷22¹æ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÈï³²¤ÈÉüµì¤ÎÃÙ¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÅç¤ÎÃæ¿´Éô¤Î½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬¾æÅç¤ÏÂæÉ÷22¹æ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¤í¤Ë¸«¤¨¤ë·úÊª¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤Ç²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢±þµÞ½èÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂæÉ÷23¹æ¤Ç±«Ï³¤ê¤¬È¯À¸¡£½»¿Í¤Ï¡¢Æ÷¤¤¤â½¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¸áÁ°5»þ¤´¤í¤«¤éÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢¤Þ¤¿ÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ15Ê¬¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®42.7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä®¤¬ÅçÆâ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬Ìµ¤¤¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄäÅÅ¤¬°ìÅÙÉüµì¤·¤¿»°º¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤ÇºÆ¤ÓÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åç¤Î½»¿Í¤Ï2ÅÙ¤ÎÂæÉ÷¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¤âÉ÷Ï¤¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬¾æÅç¤Î½»¿Í
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤ÂæÉ÷¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¼þÊÕ¤Ç¤Ï½»¿Í¤¬¸åÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Éüµì¤ÎÃÙ¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£