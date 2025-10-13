¡Ú Number_i ¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ ¡Û ¡Ö»¥ËÚ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë¡¡¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ & ´ßÍ¥ÂÀ¤È¤Î¡Ö¤ª¤½¤í❤❤❤¡×£³¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ
Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»¥ËÚ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤½¤í❤❤❤¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤À£³¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¤Ï¡¢11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ö✦✦ Number_i LIVE TOUR 2025 No.¶✦✦¡¡¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢£³¿Í¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
