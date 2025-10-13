¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ø¡Ö¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤«¤éÎ©·û¡¦°Â½»´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¥»¥Ã¥È¡×¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÄÌîÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡ÈÅý°ì¸õÊä¡É¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï»³¸ý»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤âÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½:
ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤º¤Ï´´»öÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Á°¤µ¤Ð¤¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë°Â½»´´»öÄ¹¤È¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤È¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤¬²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤âº£½µÃæ¤Ë´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÌÀÆü¡¢Î©·û¡¦¼«Ì±¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞÆâ¤Ç¤Ï¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¶ÌÌÚÂåÉ½¤òÍÊÎ©¤¹¤ë°Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ä¸¶È¯¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ç¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÅý°ì¸õÊä¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£