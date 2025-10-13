¡ÚÌ©Ãå¡ÛEXIT¤¬Ç½ÅÐÉü¶½¤Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª°Õ³°¤È¶á¤¤¡×¿ÌºÒ¤«¤é1Ç¯10¥«·î¡Äº£»Ù±ç¤¹¤ë¥ï¥±¤Ï¡ÈÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡É¡¡ÃÏ¸µÂç³ØÀ¸¤È³¤´ß¤Ç¤´¤ß½¦¤¤¤â
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¡Öfor the NEXT¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯10¥«·î¡¢¤Þ¤ÀÉüµì¡¦Éü¶½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿EXIT¤Î2¿Í¤¬Ç½ÅÐ¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EXIT¤Î2¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÎØÅç»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤â¥À¥á¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤Ç¤Ã¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
2021Ç¯¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤·¤è¤¦¤¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡§
1000¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
²òÂÎ¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Í¡£¤â¤¦¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡£
¿ÌºÒ¤«¤é1Ç¯10¥«·î¡¢¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤½Ç½ÅÐ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡§
°ìÈÖ¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÊÈïºÒÃÏ¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´üÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤¢¤È¤Ë¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡ÊÈïºÒÃÏ¤Ë¡Ë¿Í¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£
11Æü¡¢2¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐÀî¡¦ÎØÅç»ÔÌçÁ°Ä®¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í NOTOTO.Ã´Åö¼Ô¡§
Å¹ÊÞ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢34¸®Ãæ20¸®¤¬È¾²õ°Ê¾å¤Î·úÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢¤³¤ì¤â2Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÆâ¤ËºÆ·ú¤È¤«¡Ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í NOTOTO.Ã´Åö¼Ô¡§
¤¢¤È1Ç¯È¾¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
¥Þ¥¸¤Ç¡©¤¤¤±¤ë¡©
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í NOTOTO.Ã´Åö¼Ô¡§
¡ÄÌµÍý¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
½»Ì±¡§
ÌµÍý¡£
»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿Å¹ÊÞ¤Î½÷À¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
²¾Å¹ÊÞ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë½÷À¡§
¤Þ¤º·úÀß¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ç¹â¤¤¤Î¤È¡¢¸å·Ñ¤®¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ú¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â²¿Ç¯¤«¤Ê¤È¤«¿§¡¹¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£
²¾Å¹ÊÞ¤¬»È¤¨¤ë¤Ï¡¢¤¢¤È1Ç¯È¾¤Û¤É¡£
¿·¤¿¤ËÅ¹¤òÎ©¤Æ¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈïºÒ¤«¤é1Ç¯10¥«·î¡¢º£¤Ç¤âÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¡¢²ÐºÒ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿ÎØÅç¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÄ«»Ô¡×¤Ï¡Ä¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥·¥§¥Õ¡¦ÃÓÃ¼È»Ìé¤µ¤ó¡§
¼þ¤ê¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
¤¢¤ì¾Ç¤²¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÃËÀ¡§
¤½¤¦¡¢¾Æ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³Á´ÉôÇ³¤¨¤¿¤ó¤Ç¡£
Ç³¤¨¤¿¶è²è¤Ï¤µ¤éÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁð¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈïºÒÄ¾¸å¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¡Ê¿ÌºÒ¡ËÄ¾¸å¡Ä¡£¡ÊÎÞ¤ò¿¡¤¦¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ä¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥·¥§¥Õ¡¦ÃÓÃ¼È»Ìé¤µ¤ó¡§
º£²óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤¤Ä®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌäÂê¤Ï³¤´ß¤Ç¤â¡£
ÌçÁ°¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ó¡¼¥ÁºîÀï¡¦Ä¹À¥¸÷·ÃÂåÉ½¡§
³¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Á¤ç¤¦¤ÉÁð¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡£³¤´ß¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥´¥ß¤¬¤¿¤Þ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¡£
ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢4¥á¡¼¥È¥ë¤âÎ´µ¯¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³¤´ß¡£
³¤¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬Î¦ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥ß¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³¤´ß¤ò¶âÂôÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¥´¥ß½¦¤¤¤ÇÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¶âÂôÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤ÈÊø¤ì¤¿·úÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÌ¾¤ÊÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ç½ÅÐ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤«¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð°Ü½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤¤ÀÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÈïºÒÃÏ¡£
¤½¤ó¤ÊÇ½ÅÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢2¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÂç²ñ¡£
»²²Ã¼Ô¡§
¡ÊEXIT¤Ï¡ËÈ¯¿®ÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»Ù±ç³èÆ°¤ÏÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤â¡Ä¡£
»Ö²ìÄ®ÉÙÍè¤ÎÉÙÍè³èÀ²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¡§
ÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
ËÍ¤é¤¬¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¿¤«´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡§
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡§
°Õ³°¤È¶á¤¤¡£
·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ÊÃ±¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£