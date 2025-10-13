¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅìËÌÂç²ñ¤Ï14Æü¡ÖÀ»¸÷³Ø±¡¡½È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡×¡ÖÅìËÌ¡½²Ö´¬Åì¡×4¶¯·ãÆÍ¡ª¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÏÈ¤Ï3
¡¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¡£14Æü¤Ë¡¢¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ú½à·è¾¡¡Û
¡¡¡Ê1¡ËÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç1°Ì¡Ë¡½È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹1°Ì¡Ë
¡¡½©µ¨Ê¡ÅçÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÎÆüÂçÅìËÌÀï¤ò´Þ¤á¤Æ5»î¹çÃæ4»î¹ç¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¤â1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿À»¸÷³Ø±¡¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç19°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±ÂÇÀþ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ê2¡ËÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë2°Ì¡Ë¡½²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê1°Ì¡Ë
¡¡ÅìËÌ¤Ï½éÀï¤ÎÆüÂçÅìËÌÀï¤Ç8ÆÀÅÀ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÆüÂç»³·ÁÀï¤Ï9ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬Àä¹¥Ä´¡£3ÈÖ¡¦ÀÖ´Ö¡¢4ÈÖ¡¦¸Å¾ë¤ÈÄ¶¹â¹»µé¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë²Ö´¬Åì¤È¤ÎÂÇ·âÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìËÌ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÏÈ¤Ï¸½¾õ¤Ç¡Ö3¡×¡£