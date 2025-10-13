歌舞伎役者の人生を描いた記録的大ヒット映画「国宝」。

俳優陣の演技は、地道に修練した足腰と所作による圧倒的な美しさで、まさに生粋の歌舞伎役者さながら。多くの観客が感動した最高演技は、谷口さんの「舞踊指導」も大きく貢献した。

母の実家は、国の重要文化財にも指定されている今年で創業２３１年の老舗料亭「洲（す）さき」（岐阜県高山市神明町）。昔から宴会が多く、芸妓（げいこ）の踊りを幼い頃から毎日のように目にしてきた。自分でもレコードをかけて踊り、家族や料亭の従業員の前で披露。踊りが大好きで、「踊りで生きていく」と幼少から思っていた。

◇

小学１年の時から西川流の師範のもとで稽古を正式に始め、中学１年の時には、人間国宝十世西川扇蔵（せんぞう）氏から「中学を卒業したらうちに来なさい」と誘われるほどの踊りの才能を見いだされた。１５歳で上京し、西川氏の内弟子となった。

内弟子生活は、稽古のほかに朝昼晩のご飯作りと洗い物、部屋の掃除。休みは月に１日だけ。今振り返ると「衣食住という生きることを学ばせてもらった」が、その途中で「この道でいいのだろうか」と考えた。約４年間の内弟子生活を経て、「自分は歌舞伎の振り付けをやりたい」と西川流を離れることを決意。ある日の夜、段ボール１８箱を抱えてこっそりと飛び出した。

内弟子生活中でも、頭から離れない映像があった。中学生の時、テレビで見た歌舞伎役者・坂東玉三郎氏と、舞踊家・梅津貴昶（たかあき）氏の踊りの美しさだ。その憧れが自分の人生を大きく動かした。

１９歳の時、新聞を開くと、「梅津貴昶の会」という文字が目に飛び込んできた。すぐに電話したが、チケットはすでに売り切れ。電話で「どうしても習いたい」と懇願したところ、稽古をとりつけてくれることになった。

◇

約５年間、梅津氏のもとでひたすら稽古にいそしんだ。助手として、振り付けを記録する舞踊譜を書いたり、歌舞伎役者たちと稽古したりする毎日。振りを間違えると扇子が飛んでくることもあった。２０歳からは弟子を取り始めるなど、責任が大きくなるのを感じた。

しかし２６歳の時、梅津氏から破門、独立して自分で肩書をつくっていくことを決意した。

流派の有無は信用の有無――。どこの流派にも属していないことで劇場を貸してもらえないことがあった。「自分の芸で信用してもらうしかない」。何とか貸してもらえた東京の劇場で、一回一回に全力を尽くした。すると、徐々に弟子も増え、チケットは完売、劇場が満席になるまでになった。

◇

２０２２年の秋、映画「国宝」の李相日監督から呼ばれ、「生まれたときから歌舞伎俳優に見えるように育ててくれ」と頼まれた。断る余地もなく、１年半におよぶ稽古が始まった。お辞儀や歩き方からストレッチ、下半身の筋トレ、舞台稽古までありとあらゆる訓練で《生来の歌舞伎俳優》を作り上げた。

撮影期間は、３か月間。京都での撮影・稽古と、東京での自分の弟子の稽古を行き来する日々だった。髪を切りに行く時間もないほどの多忙を極めた。

現在は東京、高山、京都を拠点に、３〜８８歳の８０人以上の弟子を指導する。来月には、東京・銀座の観世能楽堂で「谷口裕和の会」を控えており「自分の世界の踊りをみていただけるように自分を磨く」。

「日本の伝統文化をいいものだなと思ってもらえるように、何か役に立っているひとりになっていれば」と大志を抱き、伝統舞踊の道を歩き続ける。（畠山夏実）