俳優の川崎麻世が12日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと友人夫妻とのWデートで、予約困難な鮨屋を訪れたことを報告した。

【映像】川崎麻世と21歳年下妻のラブラブ2ショット

この日、川崎は「昨日は約半年前に医者の友達が、俺の誕生日祝いに連れて行ってくれた、初めての鮨屋『新進気鋭』に再び行ってきました」と報告。店については「非公開の人気店で、なかなか予約が取れないのです」と明かした。

続けて、今回の訪問は「妻といつもの仲良し夫妻の4人です」とWデートであったことをつづり「友達夫妻も俺に負けない寿司好きで、先週は寿司屋に6回行ったみたいです」と驚きのエピソードを紹介。食事中の様子について「一貫一貫丁寧に握る寿司を頂き、誰もが『美味しい』と口ずさんだ」と述べた。

また、友人夫妻も店を大変気に入ったようで「帰り際に友達が『次はいつ予約取れますか？』と」尋ねていたといい「来年の三月末にまた予約をし、再度このメンバー4人で行く事になりました」と明かした。

最後に「我々ほんとに寿司が大好きでスシ 楽しみがまた増えました」（原文ママ）と喜びをつづった。

※川崎の崎は正式には「たつさき」