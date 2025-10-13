Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ºÇ½ªÆü·Þ¤¨¤ë¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¡Ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä²Ö²Ð¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
4·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â¡¢13Æü¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£
13Æü¤Î²ñ¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¹À¥½¤°ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÆü»±¤ò¤µ¤·¤¿¿Í¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«´Û¤È¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤ÎÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü¤Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¶á¤¯¤ÏÂçÊÑ¤Ê¿Í¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤ÉÀèÆ¬¶á¤¯¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢2»þ´ÖÊÂ¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¤â²¼¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¤ò°ì¼þ»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬13Æü¤ÇºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤óºÇ¸å¤Î°ì¼þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¤ÏºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸á¸å4»þ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ¤Î´ú¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬À¾¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤òÄÌ¤ê¡¢Åì¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹Ô¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥È¤Î±ü¤Ë¤â´ú¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò°ìÀÆ¤Ë²¼¤í¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢6»þ35Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å8»þ30Ê¬¤Ë¿å¾å¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å10»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢184Æü´Ö¤¢¤Ã¤¿ËüÇî¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡¢ÊÄËë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶¶²¼Å°»á¡§
¥ê¥ó¥°¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÊÝÂ¸¤·¤Æ¡¢¾å¤Ë¤â¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËüÇî¤Ïµ»½Ñ¤äÊ¸²½¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËüÇî¥«¥é¥ª¥±¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëËßÍÙ¤ê¤È¤«¥«¥é¥ª¥±¤ò¡¢¤ª¶â¤òÂ¿¤¯¤«¤±¤º¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ÇÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â´Þ¤á¤ÆËüÇî¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶¶²¼Å°»á¡§
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¬¥ì¥¬¥·¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íµ»½Ñ¤È¤«Ê¸²½¤È¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µ»½Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£²ó¸«¤¿µ»½Ñ¤¬10Ç¯¸å¤È¤«¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶¶²¼Å°»á¡§
30Ç¯¸å¡¢40Ç¯¸å¡¢50Ç¯¸å¤Ë¡¢iPSºÙË¦¤Çºî¤é¤ì¤¿ÆâÂ¡¡¦Â¡´ï¤¬°Ü¿¢¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Î2025Ç¯ËüÇî¤Îµ»½Ñ¤¬¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£