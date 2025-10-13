14日からブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ、朗希の立ち位置に変化

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）から、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）に臨む。球団の公式Xは、開幕前日に敵地ミルウォーキーで練習する選手たちの動画を公開。トリを飾った佐々木朗希投手に、日本のファンから「まさにJOKERそのものな感じ」と歓喜の声が上がった。

動画は、アメリカン・ファミリー・フィールドで行われた練習の模様をとらえている。その最後に登場するのが、すっかり守護神にまで成長した佐々木が腕を振る姿だ。チームの信頼を勝ち得た姿に、日本のファンからは歓喜の声が上がっている。

「朗希投手がトリを飾ってるだけで感無量 離脱からよくここまで来た!!」

「朗希がトリなのがまさにJOKERそのものな感じ」

「トリがロウキなの最高」

今季ドジャース入りした佐々木は5月に右肩を痛めて戦線離脱。シーズン終盤にリリーフとして戦列復帰すると、ポストシーズンでは4試合、5回1/3を投げて無失点。とくにフィリーズとの地区シリーズでは第1戦、2戦と連続セーブ。第4戦では8回からの3イニングを無失点に抑え、延長での勝利につなげた。



