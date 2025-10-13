「シャッフルアイランド」かつよし、フィーナとの正式交際を報告 現在は遠距離恋愛中「俺はこの子のことを幸せにしたいなって会うたびに思う」
【モデルプレス＝2025/10/13】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したプロサッカー選手の君島克佳が12日、自身のInstagramとYouTubeチャンネルを更新。恋人でフラダンサーの平瀬フィーナとの交際を正式に報告した。
【写真】「シャッフルアイランド」で成立した美男美女カップル、キス寸前ラブラブショット
Instagramでは「フィーナちゃんとは正式にお付き合いしています。シャッフルアイランドで出逢ったときから今まで、会うたび、話すたびに彼女の人間としての深みを感じることができ、好きになっています」と報告したかつよし。また、「実は現在、既に遠距離恋愛をしています。なかなか難しいこともたくさんあるとは思いますが、今後もフィーナちゃんと僕のことを温かく見守っていただけたらと思います」と自身の仕事の都合で遠距離恋愛をしていることも伝えた。
動画では、かつよしがフィーナとの交際を改めて報告し、「『シャッフルアイランド』で2人こうやって出会って、オーストラリアにフィーナちゃん来てくれて、会うたびにフィーナちゃんの良さが伝わってきて、俺はこの子のことを幸せにしたいなって会うたびに思うし、一緒に幸せになっていきたいなって。僕は運命とかあんまり信じるタイプじゃないけど、今回の帰省期間があって、俺はフィーナちゃんと出会う運命だったのかなと思うことがすごくたくさんあって」とフィーナへの想いを告白。また、日本で1ヶ月過ごす機会があったそうで、「幸せを共有できているというのは、本当に運命だなと個人的に思っています」と振り返った。
最後には、フィーナへのメッセージを話す場面もあり、「フィーナちゃんへの愛が増す一方。俺は本当に将来を見てる。だからこそ一緒に幸せになっていたい」と思いを伝えたかつよし。遠距離恋愛になることから「それはいろいろ大変なこともあると思うけど」としつつ、「フィーナちゃんとならちゃんと話し合って良い方にどんなことも向けると思っている」と語っていた。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆かつよし、フィーナと正式に交際発表
◆「シャッフルアイランド」
