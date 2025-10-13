CUTIE STREET真鍋凪咲＆古澤里紗、雰囲気ガラリのイメチェン姿話題「バッサリ切ってる」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2025/10/13】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の公式X（旧Twitter）が、10月12日に更新された。真鍋凪咲と古澤里紗のイメージチェンジした姿に注目が集まっている。
【写真】CUTIE STREETメンバー、30cmカットで雰囲気ガラリ
10月12日に神奈川県・ぴあアリーナMMにてライブコンサート「CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN’T STOP CUTIE』」を開催したCUTIE STREET。この日、公式Xでは「ツアー新衣装」「あれ…髪の毛が…」とつづり、メンバーの集合写真を公開した。
その後「【速報】鍋ちゃん、30cm切ったって」「【速報】ふりさん、5年ぶりにハイトーンしたって」と真鍋、古澤それぞれの動画とともに2人のイメージチェンジを報告。真鍋と古澤は個人のXでも画像を更新し、これまで黒髪ロングだった真鍋がボブ、古澤がハイトーンの金髪になっている姿を披露している。
この投稿には「バッサリ切ってる」「可愛すぎて尊い」「雰囲気変わる」「似合いすぎ」「お人形さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
