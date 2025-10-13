インフルエンサーで歌い手の「地雷チャン」が2025年10月12日、TikToker・ゆりにゃさんがプロデュースする「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバー、天宮しゅなさんのインタビュー動画をXで公開した。

「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」

天宮さんはアイドル時代、運営スタッフでゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと齊藤太一さんとの性的トラブルが発覚。双方ともにグループから離れることとなった。

お互いのSNSでメッセージのやり取りを暴露するなど主張が食い違っていたが、天宮さんは8月28日に公開した声明で、改めて「まず、斉藤太一との件につきましては、不同意性交があったこと また恋人関係は一切なかったことは事実であり、『好意があった』などの発言は虚偽でした」と主張した。

こうした中、地雷チャンは12日に「多分世間が一番しゅなちゃんに聞きたかった事」として動画を公開した。

麻辣湯のどんぶりを前にした天宮さんに、地雷チャンは「ホントはたいちのこと好きだったんじゃないの？」と問いかけた。

天宮さんは食事を続けながら「普通に考えてね、19歳のこんな女の子が、あんなクソ○ブ行く？」。暴言と見られる部分は字幕では伏せ字表示となっており、音声はピー音で加工されていた。

天宮さんは「マジで、普通に○ブで○○じゃん。行くわけなくない？ みたいな」と半笑いで続け、「他にさ、周りにさ、もっとマシなやつ絶対いるはずなのに、なんであんな○ブを行く？」。「ありえないから。本当にマジで嫌い、大嫌い」と首を横に振った。

「今もツイートで呟いてるのマジでキモいから」

地雷チャンが「『自分をお父さんだと思っていいよ』ムーブからさ」とすると、天宮さんは「ロリコンだと思う」。

「最初なんかさ、しゅなの家庭環境知ってくれてたからさ、普通になんか家族みたいに（接していた）。深夜にドンキとかさ、いろんな思い出あったのにさ、それなんか急に『妹みたい』とか言い出して、ほっぺに『チュ』みたいな」と態度が一変したと振り返った。

「キモッ！」とした地雷チャンに、「キモいマジで。本当にキモい。地獄に落ちてほしい」とし、「だから初めてYouTubeで『呪い』を検索しました」と明かした。

「マジで許してないし大嫌いだし、今もツイートで呟いてるのマジでキモいから」と、斎藤さんがSNSでゆりにゃさんへの未練を発信していることにも触れた。

「ビンとかやばい。あれ普通にさ、髪の毛......エクステだからね。あれをゆりにゃちゃんだと思ってるのもキモい」と斎藤さんが床に落ちていたゆりにゃさんの髪を大切に保管していると投稿していたことへの嫌悪感を示した。

地雷チャンが「てか失礼だよな、しゅなちゃん行けると思ったのがさ、失礼だよ」とすると、天宮さんは「そう！ あの体型とあの顔とあの感じで『しゅなと恋人でした』みたいに言ってるのがマジでキモすぎる」と吐き捨てた。

SNSでは、天宮さんの主張に「ゆりにゃが太一を悪くいうのは被害者としてわかるけど、売れたくて仲間を裏切った加害者が太一を悪くいうのは筋が通ってない。自分にも周りにもずっと嘘吐き続けていくつもりなのかな」「本気で好きだったとはたぶん誰も思ってなくて、歌割りとかポジションとかもらいたいがためにアピールの仕方を間違って太一を勘違いさせる行動とってなかったか？ ってことだと思う」など、困惑の声が上がっている。