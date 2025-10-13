◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽明大３―２法大（１３日・神宮）

「血の明法戦」と呼ばれるライバル校対決は、明大が法大に逆転勝ちで開幕６連勝。勝ち点を３に伸ばした。１点ビハインドの８回２死走者なしから、代打の瀬千皓（ちひろ）外野手（４年＝天理）がストレートの四球で出塁したことを契機に、敵失なども絡んで同点に。なおも一、三塁から３番の榊原七斗（３年＝報徳学園）の一塁内野安打で勝ち越した。

気合と根性で振り抜いた。榊原の執念が込められた強い打球は一、二塁間に転がり、内野安打になった。三塁走者が生還し、勝ち越した。一塁側の明大ベンチのムードは最高潮に。劣勢をはねのけ、接戦をモノにした。

「逆転していく展開は、オープン戦の頃から何度もあったので、ひるむことなく戦い抜くことができました。ベンチの声が途切れることがなくて、瀬さんや今井（英寿）さんが鼓舞してくれて、落ち着いた中でプレーできたのが良かったと思います」

瀬は四球を選ぶと、仲間に向かって拳を握り、反攻へ気合をにじませた。榊原にとっては同部屋の先輩。「常に生活を一緒にしています。ムードメーカーで本当にいい先輩」と感謝した。

６戦全勝の勝ち点３だが、油断も慢心もない。１８日からは２位・早大との早明戦を迎える。明大にとって早大は２季連続で優勝決定戦を争い、ともに敗れた宿敵だ。「何とか１戦目を勝つことが重要だと思うので、何とか伊藤（樹）選手を打ち崩して、１戦目をモノにしたい」と意気込んだ。

その伊藤樹とは今夏の日米大学野球選手権で大学日本代表のチームメートになり、ともに５戦全勝に貢献した。「センターからボールを見られたのは大きいですし、いろいろお話しして性格もしれたので、それを元にいろいろ探って、打席に立ちたいと思います」と闘志を燃やした。

戸塚俊美監督（６１）も「早稲田戦、なんとしても勝ち点を取れるよう、全力で戦っていきます」と勝ってカブトの緒を締めた。５季ぶりの頂点へ、紫紺の軍団が突き進む。（加藤 弘士）