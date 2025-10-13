アンチェロッティ監督が前日会見に出席

日本代表（FIFAランク19位）は10月14日、東京スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表（同6位）と対戦する。

前日会見に出席したブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は「もちろん私が目指すのは最善の準備をして、最高のパフォーマンスをして、次のW杯に優勝することです。誰も自国以外の監督で優勝したことがないのは知っているが、物事には何事にも初めてがあります」と語った。

イタリア人のアンチェロッティ監督は、今年5月にブラジル代表監督に就任。W杯南米予選で苦しんでいたチームだが、守備を改善し、チームを立て直した。10日に行われた韓国代表戦では5-0と圧勝した。「韓国戦はボールをキープすることができてよいゲームができた。ブラジル選手の個々のクオリティーがあれば、美しいサッカーになる」と自信を見せた。

W杯まで残り8か月。チームは完成形に近づきつつあるが「今後も観察をしていく必要がある。明日の試合（日本戦）も色々試す実験の場。11月、3月の代表を終えて、メンバーリストを固めたい」と話した。

また代表から遠ざかっているサントスFWネイマールについても言及。「ネイマールはコンディションさえよければ、今の代表チームにも当てはまる。コンディションさえ問題なければ、世界のどのチームでもポジションを得ることができる」と高く評価した。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）