韓国とレベルが違うブラジルサッカーの前で「洪明甫（ホン・ミョンボ）式スリーバック（back 3）」は通用しなかった。10日、ソウルワールドカップ（W杯）競技場でサッカー国家代表の評価試合（Aマッチ）が行われ、韓国代表はブラジル代表に0−5で完敗した。韓国は3年前の2022カタールW杯16強戦でブラジルに4失点したが、最後まで戦って1得点した。今回は対戦では5失点し、これという反撃もできなかった。

これに先立ち先月、洪明甫（ホン・ミョンボ）韓国代表監督は米国・メキシコとの評価試合でスリーバック戦術の3−4−2−1フォーメーションカードを使用し、1勝1分けの成績だった。中央DF3人を基本とするものの、守備では両ウィングバックが下がってファイブバックを作る戦術であり、シャビ・アロンソ監督時代のレバークーゼン（ドイツ）などが使用した。攻撃では3−2−4−1、守備では5−4−1の形態だ。

韓国はブラジル戦で守備を増やした5−4−1フォーメーションで臨んだ。2失点目の場面は韓国選手が9人もペナルティーエリア内にいたが、ロドリゴに決められた。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督も「（韓国の）守備間隔が広がった」と指摘した。

ブラジルのFW3人（ロドリゴ、ビニシウス、エステバン）が韓国スリーバックに1対1でプレスをかけた。相手のプレスに慌てた韓国DFはバックパスを繰り返し、GK趙賢祐（チョ・ヒョンウ、蔚山）は無条件にクリアするしかなかった。左ウィングバックの李太錫（イ・テソク、ウィーン）はエステバンの個人技で崩され、MF白昇浩（ペク・スンホ、バーミンガム）は相手のプレスに苦しんだ。試合を見た李天秀は「韓国の選手は哀れなほどやられた。階級差が大きく出た」とし、李栄杓（イ・ヨンピョ）は「韓国選手が強豪チームに恐れを抱くのではないか心配だ」と語った。

匿名を求めたKリーグ出身指導者は「最初の失点まで孫興慜（ソン・フンミン、ロサンゼルスFC）と李在成（イ・ジェソン、マインツ）の前方でのプレスは意図がよかった。その時にDF者侑萊（チョ・ユミン、シャールジャ）を上げて中盤を増やすなどの変化が必要だった。ブラジルのようなチームは相手が0．5秒でも遅れれば波状攻撃をしてくる」とし「むしろ後半戦開始から呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ヘンク）を投入して4−2−3−1のような攻撃的戦術に変えればどうだったか」と話した。続いて「ブラジルに敗れたからといって戦術自体を変えなければいけないとは思わない。欧州組を含めてスリーバックでわずか3試合しかしていない。ブラジル戦を教訓にして、W杯本大会では相手チームによってスリーバックをプランAまたはBで使うかを決めればよい」と助言した。

8カ月後に迫った2026北中米W杯本大会のグループリーグではブラジルと似たレベルの強豪と1チーム以上対戦する。その強豪チームと対戦する場合、前方からプレスをかけ、鋭い逆襲を準備し、試合中に戦術を随時変える柔軟性が必要だ。ブラジル戦で韓国選手歴代Aマッチ最多出場新記録（137試合）を築いた孫興慜は「倒れている時間はない。世界的な強豪チームとぶつかってみて、倒れたらまた立ち上がる方法を学ばなければいけない」と話した。

韓国代表は14日、同じ場所でパラグアイ代表と対戦する。国際サッカー連盟（FIFA）ランキング23位の韓国はこの試合の結果によってW杯本大会の組み合わせ抽選のポットが変わる可能性もある。洪明甫監督は変化より安定を好んでパラグアイ戦にスリーバックで臨む可能性が高いが、フォーバックへの転換も排除できない。