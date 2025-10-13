ドジャースとリーグ優勝決定シリーズで対戦する、敵将のブリュワーズのパット・マーフィー監督が大谷翔平選手を大絶賛しました。

ブリュワーズは、カブスとの地区シリーズで3勝2敗で突破。すでにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めていたドジャースと日本時間14日から対戦します。

今季途中から“投打二刀流”でプレーする大谷翔平選手については、「大谷はね、何年プレーしたかはわからないけど、彼は間違いなく史上最高の選手の一人だよ」とコメント。

“投手・大谷”については、「彼は信じられないほど素晴らしい。先日彼が投げている試合を見ましたが、まるで、ゾーンの上から下まで曲がるスプリットフィンガーでした。驚異的です。彼は本当に素晴らしい。何と言ったらいいかわかりません。彼は素晴らしい。これほどの能力を持った野球選手を見たことがありません」と大絶賛しました。

大谷選手は今季、打者としては158試合に出場し、打率.282、リーグ2位の55本塁打を記録。投手としては、14試合に登板し、防御率2.87、1勝1敗でした。フィリーズとのポストシーズンにも登板し、6回3失点で勝ち投手となっています。