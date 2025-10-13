¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤ÇÏÃÂê¡¢¡ÈÇ¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¡É¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤È14Ç¯´Ö¤Î°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÉ÷ËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥µ¥µ¥ä¥Þ¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡Êsasayama.mary¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢¹ç·×14Ç¯´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¡È¤Ò¤¤³¤â¤êÀ¸³è¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«¤«¤Í¤¿Í§¿Í¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Ç¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊÈó¸øÇ§¡Ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£àÊµ¿¿´¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡Ç¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤ÏÍ§¿Í¤¬¡Ä
¡½¡½Ç¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤Ï¤´Í§¿Í¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Ç¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥µ¥µ¥ä¥Þ¥á¥ê¡¼¡§Ç¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÄÊì¤Î²È¤ÇÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¿¤âµ¤ÎÏ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖÇ¤¬¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬2021Ç¯6·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡¢Í§¿Í¤¬Âç¤¤ÊÊñ¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Àº¹ª¤ÊÇ¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ê¹¤±¤ÐÆÃÃí¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀöÌÌ½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢Èï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¡¢¡ÖÍ¾À¸¤ÏÇ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½ù¡¹¤Ë¡ÈÇ»Ñ¡É¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
¡½¡½¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç³°¤òÊâ¤«¤ì¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÅöÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥µ¥µ¥ä¥Þ¥á¥ê¡¼¡§ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Í§¿Í¤¬¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¾å±Ç¤Î±Ç²è´Û¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢Ìë¤Ë¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç»Ñ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×°Æ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î»Ñ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ï¤êËÉÈÈ¾å¡¢´é¤¬¤ß¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥µ¥µ¥ä¥Þ¥á¥ê¡¼¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹×¸¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÀê¤¤»Õ¡£Æ±Î½¤«¤é¼»ÅÊ¤µ¤ì¡Ä
¡½¡½°ú¤¤³¤â¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥µ¥ä¥Þ¥á¥ê¡¼¡§¼ã¤¤º¢¡¢»ä¤ÏÀê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÂçºåÇßÅÄ¤Ç10¿ÍÄøÅÙ¤ÎÀê¤¤»Õ¤òÂ«¤Í¤ëÀê¤¤´Û¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¿Í¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Á¤Ç¤¹¡£Åö½é¡¢³Æ¡¹¤ÎÀê½Ñ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¶õµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬»ä¤ÎÀê¤¤¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±Î½¤«¤é¼»ÅÊ¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀÊ¤Ç¡Ö»ØÌ¾¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¼õÉÕ¤Î¿Í¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤Îº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤·¤¬¤é¤ß¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï5Ç¯¤Û¤É¤ÇÀê¤¤»Õ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤¿»þ´ü¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²È¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¤°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÌ¾¿Í¤ÎÉã¤Ï¼«¿È¤Î¸½¾õ¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¢¡ÍÌ¾¿Í¤ÎÉã¤Ï¼«¿È¤Î¸½¾õ¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×