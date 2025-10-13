¡Ö»ä¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¹ðÇò¤µ¤ì¤¿°ìÈÌÃËÀ¤¬¤È¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È5¤Ä¤ÎÈ¿±þ¡É¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯10·î2Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢¡¡Ö»ä¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½÷À¤¬¡Ö»ä¡¢AV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤ó¤ÆµÞ¤ÊË½Ïª¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¼«¿È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë²áµî¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤ËÏÃ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ»È¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Îø¿´¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ±³¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÉ¬¤ºÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¡¢ÃËÀ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢¡È¿±þ¡ ¡Ö¤³¤Î½÷¤È¥ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃË
¡¡¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖAV¡×¡Ö½÷Í¥¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢µÞ¤Ë´é¤Ä¤¤ÈÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡½÷Í¥Áê¼ê¤À¤È²¼ÉÊ¤Ê¥Í¥¿¤¬¥ª¡¼¥ë¥ª¥Ã¥±¡¼¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬µÞ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤¤¤Ø¤óÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ´¿È¤«¤é¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤®¼è¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÆÃ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÉ¡Â©¤Î¹Ó¤¤ÃËÀ¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤ê»¡ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡°ì¤ÄÃËÀ½ô·¯¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥ä¤ê¤¿¤¤¥ª¡¼¥é¡×¤òÁ´¿È¤«¤é°î¤ìÊÖ¤é¤»¤ë¤È¡¢¤è¤Û¤ÉÁê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î½÷À¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¡È¿±þ¢ ¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¹¶¤á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÃË
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¢¥À¥ë¥È¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÉô»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤â¤Ï¤ä¿ÒÌä¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¤«ÃËÍ¥¤Î¶ÉÉô¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃËÍ¥¤Î¥¢¥½¥³¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¥®¥ã¥é¤Ã¤Æ1ËÜ¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¡©¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤¦¼ª¤Ë¥¿¥³¤¬¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤âË°¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¼ò¤¬¿Ê¤à¤ÈÀ¤ÎÏÃ¤Ø
¡¡ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤È¡Ö¥»♡¥¯¥¹¤¬¹¥¤¤Ç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÂÎ°Ì¤Ï¡×¡Ö¿Æ¤ä·»Äï¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Þ¤º¤½¤â¤½¤â¡¢¹ç¥³¥ó¤ÇOL¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤À¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤äÌë¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢Ææ¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¢¡È¿±þ£ ¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË
¡¡°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿ÅÓÃ¼¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤»¡¢¤»¡¢¤»¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤¹¤«¤¡¡ª¡©¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ·Á³µÇ°Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¡£¿È¶á¤Ë·ÝÇ½¤ä¿å¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¤ª¤é¤º¡¢Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤É¤È±ï¤¬±ó¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¢¡¸ÀÍÕ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¸å¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ËÌÈ±Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¤¢¤ê²á¤®¤ë¿Í¤âº¤¤ë¤±¤É¡Ë¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¢¤Î¼ÁÌä¹¶¤áÃË¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¤«¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬´ô¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£
