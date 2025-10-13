21ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¡¢¡ÈÂç¿Í¤¢¤ê¡É¤Î´Ø·¸¤Ç1²ó10Ëü±ß¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯2·î17Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¡£Åö½é¤Ï¼ã¤¤½÷»Ò¤ÈÉÙÍµÁØ¤¬¸ß¤¤¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶âÁ¬¥²¡¼¥à¤ÎÍÍÁê¤¬·ã²½¡£ÉÙ¤á¤ë¼Ô¤ÈÉÙ¤Þ¤¶¤ë¼Ô¤Î³Êº¹¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¡¢À¸¶È¤È¤·¤¿¤¤¼Ô¤âÎ®Æþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤¹¤ë¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤ÇÌÌÀÜ´±¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ä¡¢¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òÇã¤¦¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÖ¤Ã¤¿Æü¸þ¶×»Ò»á¤Î¡Ø¥ë¥Ý ¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤¬Âè27²ó¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊäºî¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆü¸þ»á¤¬¡¢Æ±Ãø¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÇòÀÐ¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Èà½÷¤Ï¥Ñ¥Ñ³è¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Ñ³è¤Ç¹Ó²Ô¤®¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÄçÁà´ÑÇ°¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÈÆâ²Ê°å¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê10Ëü±ß
¡¡1²ó¤Î¥Ñ¥Ñ³è¤Ç10Ëü±ß¤ò²Ô¤°¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÅÔÆâÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦21ºÐ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤À¡£²ÚÔú¤À¤±¤É½Ð¤ë¤È¤³¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢»ÒÇ¤ß¤¿¤¤¤Ë½À¤é¤«¤½¤¦¤ÊÈ±¤ò¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ§Ã£¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤«¤é4¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï8¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2Ì¾¤È¤Ïº£¤Ç¤âÂÎ¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÎ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç1²óÃË¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«ºâÉÛ¤«¤é¤ª¶âÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ä¤êÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÍ§Ã£¤Ë¡Ø¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢ÂÎ¤Î´Ø·¸¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸½ºß¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤Ï1¿Í¤¬Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ç1¿Í¤¬Æâ²Ê°å¤À¡£
¡Ö¶µ¼ø¤Ï59ºÐ¤ÎÆÈ¿È¤ÇÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥í¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤«Ì´¸«¤Æ¤Æ¡¢¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤ó¤Ê¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ð±Ä³Ø¼Ô¤À¤«¤é¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Æ±¤¸¤¯50Âå¤Î°å¼Ô¤ÏÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£°å¼Ô¤Ï½÷¤Î»Ò¤ò14¿Í»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¸ÄÀ¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ñ¥Ñ³è¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤ÏÉ¬¤º¡ÈºÇ¸å¡É¤Þ¤Ç¤¹¤ë
¡¡Twitter¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃã¤ä¿©»ö¤À¤±¤Ç10Ëü±ß¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö±³¤Ç¤¹¡¢±³¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤«¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ò¤Ï¥ä¤é¤º¤Ë¤ª¶â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç2¡¢3²ó²ñ¤Ã¤¿¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â´ðËÜ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ÈºÇ¸å¡É¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤ªÃã¤ä¿©»ö¤À¤±¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ò¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¸òºÝ¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤½¤ÎÆü¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£Ï£Ë¤Ç¡¢1²ó¤Î¥Ñ¥Ñ³è¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï10Ëü±ß¡£Áê¾ì¤è¤ê¹â¤á¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö8Ëü¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï5Ëü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¼þ¤ê¤Î»Ò¤è¤ê¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5Ëü°Ê²¼¤À¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ÂÇä¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÁÛ¤Ï¥Ñ¥Ñ1¿Í¤Ç·î100Ëü¤À¤±¤É¡¢ÌµÍý¤À¤È»×¤¦¤«¤é²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£100Ëü¤Ç²ñ¤¤ÊüÂê¤È¤«¤Ï·ù¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È10²ó°Ê¾å²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐÌµÍý¤Ç¤¹¡×
