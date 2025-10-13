福士蒼汰が、台湾映画『花臉猫:修羅道』にて韓寧（ハン・ニン）と共にW主演を務めることがわかった。

参考：福士蒼汰、Netflix韓国ドラマで主演 『還魂』『美男＜イケメン＞ですね』の脚本家とタッグ

本作は、台湾の日本時期が舞台のアクションエンターテインメント。福士は、武術に秀でた警察官・清水翔を演じる。福士にとって発表されている海外作品としては、2022年の『THE HEAD』Season2、今後配信予定のNetflix Korea『この恋、通訳できますか？』に続く3作品目の挑戦となり、初の台湾映画出演となる。

また、金鐘獎最優秀主演女優賞にノミネートされた韓寧（ハン・ニン）が、顔の傷跡と猫のようなしなやかな動きから「花臉貓（かれんねこ）」と呼ばれる復讐者を演じる。警察官連続殺人事件が発生し、警察官の清水翔（福士蒼汰）は容疑者である花臉貓（ハン・ニン）を追う中で、2人の運命が交錯していく。果たして花臉貓の復讐の結末は。そして清水は自らの“正義”をどこに貫いていくのか。

監督・脚本・撮影・編集は、台湾の若手監督・王逸帆（ワン・イーファン）が務めた。

なお本作は、2026年秋以降に台湾で公開予定。日本での公開は現時点で未定となっている。

【福士蒼汰 コメント】自分の夢は場所を問わず世界中で活躍することです。その中でも台湾と言う場所で台湾の方々と一緒に仕事をする事はすごく嬉しいと思いましたし、自分の可能性を広げる場所になるだろうと思いました。台湾ではアクション作品が少ないと聞いていたので、このようなアクション作品で自分が今までやってきた武術や経験を生かしたいと思います。撮影としては基本的に日本も海外も同じですが、やはり言語の違いが僕にとって大変な部分です。ただ、言葉が分からないからこそ、自分に集中してお芝居と向き合えるのでとても貴重な経験をさせてもらってます。共演の韓寧さんは表情も柔らかく、目が合うとニコッと笑いかけてくれるのですが、お芝居になると感情が激しく、普段とギャップがあり、とても素敵な俳優だと感じました。

（文＝リアルサウンド編集部）