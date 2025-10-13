½÷Ë¼Ìò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©»³ËÜÍ³¿¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêSÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡¡Á°¥ª¥ê´ÆÆÄ¤Î²¸»Õ¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¡Ä¡×
»³ËÜÍ³¿¤Î½÷Ë¼Ìò¤òÃ¯¤¬Ì³¤á¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ±12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Âè1ÀïÀèÈ¯¤ò¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢Âè2ÀïÀèÈ¯¤ò»³ËÜÍ³¿¤ËÂ÷¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¶·èÀï¤ÎÃÏ¤Ø¡ª¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¡Ê»³ËÜ¡Ë¤¬Âè2Àï¤òÅê¤²¤ë¡£¤À¤«¤é½çÈÖ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥¹¥Í¥ë¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ä¥Þ¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÄÌ¾ï¤Î´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï14Æü¤ÎÂè2ÀïÀèÈ¯¸å¡¢Ãæ5Æü¤ÇÂè6Àï¤Ë¸þ¤«¤¦·×»»¤¬Î©¤Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¡£3²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÅêµå¤â¡¢4²óÀèÆ¬¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÈïÃÆ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë3¼ºÅÀ¡£·ë¶É¡¢5²óÅÓÃæ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Éé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸Ø¤ë¥¨¡¼¥¹¤ò¡¢²¸»Õ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØTBS¡Ù·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¡¢Á°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤ÎÃæÅèÁï»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£»³ËÜ¤ÎÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤À¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È½÷Ë¼Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»³ËÜÍ³¿¤Î»þ¤Ï¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÀèÆü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢7·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢9·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢9²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¡£°Ê¹ß¤â¥³¥ó¥Ó¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÌµÁÐ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤â¡¢»³ËÜÀèÈ¯»þ¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ç¼ã·î·òÌð¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¿ÃæÅè»á¡£¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»³ËÜÍ³¿¤ÏÅ¬±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢Åê¤²¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º4»î¹ç¤ÏÁ°È¾2»î¹ç¤¬¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡¢¸åÈ¾2»î¹ç¤Ï¥¹¥ß¥¹¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»³ËÜ¤Î½÷Ë¼Ìò¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤«¡£²¸»Õ¤Î¡Ö´êË¾¡×¤ÏÆÏ¤¯¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]