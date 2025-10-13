¡Ö½ÕÀè¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¥É·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡¡¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îü¥¼é¸î¿Àü¥¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢º²¤Î´°Á´Åêµå¡ª ¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¶õ¿¶¤ê¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ10·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÈÀï¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢½éÀï¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï½ªÈ×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó±¿ÍÑ¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï3²óÌµ¼ºÅÀ¤È¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¤³¤Ê¤·¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ2¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¤âÌ¾»Ø¤·¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¼åÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï5·îÃæ½Ü¤«¤é±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡¢Ä¹¤¯¸·¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îü¥ÊÑ¿Èü¥¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö½ÕÀè¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡ÊÅê¤²¤ë¡Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼´Â¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£¤Ê¤Î¤ÇÂÎ½Å°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹160¥¥íÄ¶¤Î¹äÂ®µå¤ÈÍîº¹¤Î¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤¿¤À±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¸å¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÁ±¡¢´°Á´Éü³è¤·¤Æµå°Ò¤âÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤âÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ê¤Î¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æº´¡¹ÌÚ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ï´ËµÞ¤Î¤Ä¤¤¤¿Åêµå½Ñ¤Ëü¥¤ª¼ê¾å¤²ü¥¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Å·¤ò¤¢¤ª¤°¥·¡¼¥ó¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ11¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£